Убитый в Алма-Ате правоохранитель найден с отсеченной головой Фото: REUTERS

Убитый в Алма-Ате правоохранитель найден с отсеченной головой. Об этом сообщает ТВ со ссылкой на комендатуру.

Как передает государственный телеканал Казахстана со ссылкой на сообщение комендатуры Алма-Аты, в результате столкновений с протестующими погибли 12 силовиков, еще 353 правоохранителя получили ранения.

«Тело одного из них было обнаружено с отсеченной головой», - сообщили в эфире канала «Хабар 24», отметив, что данный акт власти Казахстана расценили как прямое доказательство «террористического и экстремистского характера бандформирований», атаковавших город.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили, что в ходе беспорядков погибли восемь сотрудников силовых ведомств, а более 300 получили ранения. Как уточнили в ведомстве, протестующие использовали против правоохранителей камни, арматуру, бутылки с горючими смесями.

Ранее на улицах Алма-Аты начались бои и перестрелки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что под городом террористы вступили в бой с военными страны. В самом городе была объявлена антитеррористическая операция.