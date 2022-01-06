Казахстан закрыл границы для иностранцев из-за режима ЧП

Казахстан закрыл границы из-за режима чрезвычайного положения, который ввели в связи с беспорядками в стране Фото: REUTERS

Въезд в Казахстан для иностранцев приостановлен из-за действия режима чрезвычайного положения (ЧП). Информацию о закрытии границ для иностранных граждан подтвердили РИА Новости в казахском посольстве в Ташкенте.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области во вторник, 4 января 2022 года. Виной тому массовые протесты, которые переросли в беспорядки.

На следующий день режим чрезвычайного положения введен уже на территории всей страны. Режим ЧП, в частности, предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.

Напомним, акции начались в нескольких городах республики как протест на повышение стоимости газа, однако позже протесты переросли в столкновения демонстрантов с полицией. На сегодняшний день беспорядки в республике продолжаются.

По просьбе Касым-Жомарт Токаева помогать восстанавливать порядок в Казахстане будут миротворческие силы ОДКБ.

По состоянию на 15:40 по московскому времени в МИД Казахстана опровергли информацию о запрете на въезд в страну для иностранцев.