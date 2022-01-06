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Политика6 января 2022 12:32

МВД Казахстана сообщило о задержании около 2 тысяч участников беспорядков в Алма-Ате

Полицейские продолжают работу по задержанию участников массовых протестов
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Полицейские продолжают зачищать улицы Алма-Аты от участников беспорядков

Полицейские продолжают зачищать улицы Алма-Аты от участников беспорядков

Фото: REUTERS

Правоохранительные органы Казахстана в ходе работы по пресечению беспорядков в Алма-Ате задержали около двух тысяч нарушителей, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел государства.

Полицейские продолжают работу по задержанию участников массовых протестов, уточнили в ведомстве.

"Сотрудники департамента полиции Алма-Аты выдвинулись для зачистки улиц Карасай-батыра и Масанчи, - говорится в сообщении. - Принимаются меры по задержанию нарушителей".

Как ранее писал сайт kp.ru, казахские журналисты сообщают о восстановлении контроля властей над несколькими значимыми объектами инфраструктуры. В частности, появилась информация об освобождении от захватчиков аэропорта Актобе, управления полиции Тараза и здания администрации Жамбылской области.

Днем ранее казахский лидер Касым-Жомарт Токаев выступил по национальному телевидению на русском языке. По словам президента Казахстана, в Алма-Ате захвачен аэропорт, пять самолетов, включая иностранные. Город подвергся разрушениям и вандализму, а "жители стали жертвами нападения террористов", уточнил политик.