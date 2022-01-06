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Политика6 января 2022 11:52

Силовики освободили от захватчиков аэропорт Актобе и управление полиции в Таразе

Власти Казахстана постепенно восстанавливают контроль над важными объектами инфраструктуры
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Силовики постепенно восстанавливают контроль над важными объектами инфраструктуры

Силовики постепенно восстанавливают контроль над важными объектами инфраструктуры

Фото: REUTERS

Казахские журналисты сообщают о восстановлении контроля властей над несколькими значимыми объектами инфраструктуры.

Так, телеканал "Хабар 24" передает об освобождении от захватчиков аэропорта Актобе, управления полиции Тараза и здания администрации Жамбылской области.

"Освободили от деструктивных сил акимат Семея, сейчас здание тщательно проверяют", - говорится в сообщении.

По данным средства массовой информации, силовики берут под контроль ситуацию в перечисленных районах Казахстана.

Как ранее писал сайт kp.ru, протестующие в Алма-Ате захватили международный аэропорт и здание управления Комитета национальной безопасности Казахстана.

На территории государства действует режим чрезвычайного положения, в связи с чем временно приостановлен въезд иностранных граждан.

По просьбе президента Касым-Жомарт Токаева помогать восстанавливать порядок в Казахстане будут миротворческие силы ОДКБ.