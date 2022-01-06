Журналисты узнали о задержании россиянина во время протестов в Казахстане

В Костанайской области Казахстана задержали 245 участников массовых беспорядков Фото: REUTERS

Гражданин России оказался в числе 245 участников беспорядков, которых задержали силовики в Костанайской области Казахстана. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Основанием для задержания послужили массовые акции протеста. В частности, участниками беспорядков были сломаны лавочки и разбросан мусор. Также на месте происшествия обнаружены бутылки с зажигательной смесью и травматическое оружие, уточняет издание.

По данным журналистов, правоохранительные органы уже отпустили 35 человек, большинство из которых женщины и подростки.

Как ранее писал сайт kp.ru, правоохранительные органы Казахстана в ходе работы по пресечению беспорядков в Алма-Ате задержали около двух тысяч нарушителей.

Напомним, в Организации Договора о коллективной безопасности сообщили, что в полученном от Нур-Султана обращении говорится, что ситуация в стране расценивается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа. Об этом говорится в комментарии секретариата ОДКБ о ситуации в Казахстане, документ опубликован на сайте организации.