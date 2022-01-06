Десятки миллионов долларов: В Казахстане подсчитали ущерб после массовых беспорядков

В Казахстане предприниматели подсчитали предварительную сумму ущерба от действий погромщиков и мародеров. Фото: REUTERS

В Казахстане подсчитали общую сумму ущерба после массовых беспорядков. Об этом сообщает национальная палата предпринимателей казахстана «Атамекен».

По приблизительным подсчетам, ущерб от действий погромщиков и мародеров составил $92 млн, сообщили в «Атамекен». В частности, представитель Союза торговых сетей Дмитрий Шишкин рассказал, что предварительная оценка ущерба сети магазинов Magnum Cash and Carry составляет около 8,5 миллиардов тенге (более $19 млн.). 23 магазина этой сети пострадало, 12 разграблены, 11 повреждены.

По информации Дмитрия Шишкина, пострадали также 14 магазинов сети Технодом, 11 магазинов сети Sulpak, 20-25 магазинов ТОО «Спортмастер Казахстан» и еще несколько десятков торговых объектов.

Ранее сообщалось, что мародеры разгромили офисы пяти телекомпаний в Алма-Ате.

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