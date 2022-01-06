Мародеры разгромили офисы пяти телекомпаний в Алма-Ате Фото: REUTERS

Офисы телекомпаний «Мир», «Казахстан», «Хабар», «Евразия» и КТК в Алма-Ате подверглись нападениям мародеров.

Как передает телеканал «Хабар-24», от рук нападавших пострадал сотрудник «Казахстана». На месте происшествия на данный момент работает пожарная служба.

Напомним, ранее корреспондент телеканала «Мир» Кирилл Харламов, рассказал о нападении протестующих на офис канала в Алма-Ате, отметив, что вещание телеканала продолжается, а все журналисты и сотрудники здоровы и продолжают работу. По его словам, эвакуация из офиса произошла «достаточно быстро и организованно»

Как писал сайт kp.ru, раннее на улицах Алма-Аты начались бои и перестрелки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что под городом террористы вступили в бой с военными страны. В самом городе началась антитеррористическая операция. Позже появилось сообщение, что число погибших во время столкновений силовиков составило 13, а двое из них были обезглавлены.