В МВД Казахстана заявили об уничтожении террористов, напавших на управление полиции

Силовики отразили нападение на здание управления полиции в Алма-Ате Фото: REUTERS

Полицейские отразили нападение террористов на здание управления полиции, уничтожив нескольких террористов в Алмалинском районе Алма-Аты, сообщил Sputnik Казахстан официальный представитель полиции республики Салтанат Азирбек. Точное число убитых пока неизвестно.

Между тем в Алма-Ату въехала колонна военных грузовиков. Их движение зафиксировали на видео.

Как ранее писал сайт kp.ru, очевидцы сообщают о сильной стрельбе и взрывах в районе площади Республики Алма-Аты. По их словам, со стороны участка бегут группы людей по пять-шесть человек, причем у некоторых из них видны ранения.

Напомним, правоохранительные органы Казахстана в ходе работы по пресечению беспорядков в Алма-Ате задержали около двух тысяч нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел государства.