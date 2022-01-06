Видео захвата аэропорта Алма-Аты появилось в сети

Группа участников беспорядков попала на видео Фото: Кадр видео

Видеозапись с началом захвата аэропорта в Алма-Ате появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, как в помещение заходит группа людей. У некоторых из них в руках металлические прутья и щиты. Также слышны крики и звуки, похожие на стрельбу.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 5 декабря, аэропорт Алма-Аты захватили протестующие. Многие рейсы не смогли отправиться в срок, люди остались сидеть на чемоданах и ждать разрешения на вылет.

По данным пресс-службы аэропорта, его территорию заняли не менее 45 участников беспорядков. Пассажиров эвакуировали сотрудники аэропорта, а военные покинули его территорию.

После этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о захвате "террористами" аэропорта и пяти самолетов, в том числе нескольких иностранных воздушных судов, в Алма-Ате. Он также обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью.