Мария Захарова прокомментировала протесты в Казахстане

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поддержание мира - это процесс требующий усилий, заявила в эфире Радио "Комсомольская правда" официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя события в Казахстане.

"У нас была еще такая фраза:" Борьба за мир". Посмотрите, как сейчас это актуально. Мир - это то, что требует бережного к себе отношения, это то, что требует усилий", - уточнила Захарова в ответ на замечание ведущего, что есть фраза "Мирное небо над головой".

Как ранее писал сайт kp.ru, Мария Захарова выразила мнение, что главным итогом 2021 года стало сохранение мира. По ее оценке, человечеству удалось в этом году "не скатиться" в глобальный кризис.

Напомним, в Казахстане введено чрезвычайное положение в связи с беспорядками, которые начались вначале в нескольких городах страны. Поводом к протестам послужило резкое увеличение цены на газ. Позже волнения распространились на большинство регионов Казахстана.