Генсек ОДКБ Зась заявил, что всех миротворцев выведут из Казахстана после завершения операции

Генсек ОДКБ назвал примерные сроки нахождения миротворцев в Казахстане. Фото: REUTERS

Генсек ОДКБ Станислав Зась назвал примерные сроки нахождения миротворческого контингента на территории Казахстана и рассказал, что будут делать коллективные миротворческие силы после завершения миссии. По его словам, миссия должна завершиться за непродолжительный срок, но это будет зависеть от ситуации в стране.

«Мы рассчитываем, что срок будет непродолжительным. И в решении Совета коллективной безопасности так и звучит – «на непродолжительный период». Какой именно непродолжительный период - несколько дней, либо несколько недель - это будет зависеть от той ситуации, которая складываться будет в Казахстане и, конечно же, от позиции руководства Казахстана», - цитирует Зася РИА Новости.

Также Зась отметил, что миротворцы будут выведены из Казахстана сразу же после завершения миссии.

Генсек ОДКБ сказал, что если руководство Казахстана «посчитает, что ситуация стабилизировалась и она контролируется собственными силами без помощи всех наших государств, то, конечно же, операция закончится и все войска будут выведены».

Ранее на kp.ru сообщалось о прибытии в Казахстан 6 января миротворческих сил ОДКБ из России и Белоруссии. Также одобрение на участие вооруженных сил Армении в миротворческой миссии ОДКБ дало правительство этой страны. Силы ОДКБ будут находиться в Казахстане по просьбе президента Токаева.