Мэр Львова Садовый призвал украинцев обучать детей стрельбе из-за соседства с Россией

Мэр Львова Садовой призвал украинцев обучать детей стрельбе из-за соседства с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине мэр города Львов Андрей Садовый признался, что обучает своих сыновей противостоять "российской агрессии". Он также счел стрельбу "обязательным навыком" для граждан страны, пока у украинцев есть такой сосед как Россия.

- Это хорошая возможность научиться или освежить свои навыки обращения с оружием… пока имеем такого соседа, как Москва... эти умения являются обязательными для каждого украинца, - написал Садовый, комментируя свои снимки на странице в Facebook, где он вместе с семьей на стрельбище.

Садовый вместе с семьей на стрельбище Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что не намерена ни на кого нападать. По словам первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, РФ этого не планировала и не думала о подобном.

Также в Кремле сообщали, что РФ не представляет ни для кого угрозы. а что касается перемещения военных, то войска перемещаются исключительно на территории российского государства.