Российские миротворцы в составе миссии ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане

Отправка основных сил российского миротворческого контингента продолжается Фото: REUTERS

Группа российских миротворцев в составе миссии ОДКБ приступила к выполнению задач на территории Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в пятницу, 7 января 2022 года.

"Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач и обеспечению приема и развертывания основных сил миротворческого контингента", - говорится в сообщении ведомства.

При этом переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Казахстана продолжается. Доставка подразделений Воздушно-десантных войск осуществляется самолетами военно-транспортной авиации.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказала, как было принято решение о вводе миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Захарова объяснила, на каких документах оно основано.

Напомним, генсек ОДКБ Станислав Зась назвал примерные сроки нахождения миротворческого контингента на территории Казахстана и рассказал, что будут делать коллективные миротворческие силы после завершения миссии. По его словам, миссия должна продлиться непродолжительный срок, но это будет зависеть от ситуации в стране. Процесс планируют осуществить в срок от нескольких дней до нескольких недель, уточнил Зась.