Мария Захарова рассказала, как было принято решение о вводе миротворцев ОДКБ в Казахстан

Мария Захарова рассказала, как было принято решение об организации миротворческой миссии ОБСЕ в Казахстане. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, как было принято решение о вводе миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Захарова объяснила, на каких документах оно основано.

«Как принималось решение? Исключительно правовая основа. Речь о статье 4 Договора о коллективной безопасности 1992 года. Статья предусматривает, что в случае совершения агрессии (а именно, например, вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности) любого из государств-участников все остальные страны члены по его просьбе незамедлительно предоставят ему необходимую поддержку и помощь, включая военную. Наша страна, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие таких неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия», - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД охарактеризовала последние события в Казахстане как инспирированные внешними силами.

«Мы рассматриваем данные события как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность дружественного государства», - сказала Захарова.

Также Мария Захарова прокомментировала протесты в Казахстане. Подробности здесь.

Ранее сообщалось, что в Казахстан прибыли для участия в миротворческой миссии ОБСЕ российские военные, а также туда отправились военнослужащие белорусского спецподразделения.