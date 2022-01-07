Власти Казахстана объявили критический уровень террористической опасности

Объявление критического уровня террористической угрозы наделяет силовиков дополнительными полномочиями Фото: REUTERS

Правительство Казахстана ввело "критический красный" уровень террористической опасности на территории всей страны, сообщает портал Tengrinews.kz.

Это дает силовикам дополнительные полномочия. В частности, они могут перекрывать движение транспорта, проводить досмотр вещей и транспортных средств, проникать в жилые и иные помещения, а также вести контроль информации, передаваемой по телекоммуникационным системам.

По информации телеканала "Хабар-24", в ночь на 7 января в Нур-Султан несколько раз пытались ввести оружие, но действия были пресечены правоохранительными органами. МВД Казахстана эту информацию опровергло.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что террористы продолжают применять оружие и портить имущество граждан. Контртеррористическую операцию необходимо продолжать до полного уничтожения боевиков, поручил глава государства.