Президент Казахстана объявил о частичном восстановлении доступа к интернету

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к нации в пятницу, 7 января 2022 года, заявил, что принял решение о частичном восстановлении доступа к интернету.

По его словам, интернет в Казахстане вскоре восстановят и будут включать на определенные интервалы, но людей, которые станут распространять "подстрекательства", будут выявлять и наказывать.

"Предупреждаю, что свободный доступ в Интернет не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов, - заявил Токаев. - В случае появления таких материалов мы примем меры по обнаружению и наказанию их авторов".

Глава государства уточнил, что контртеррористическая операция продолжается. "Кто не сдастся - будет уничтожен", - подчеркнул казахский лидер.

Как ранее писал сайт kp.ru, оператор "Казахтелеком" 5 января отключил интернет во всем Казахстане. Согласно данным проекта GlobalCheck, в республике не работали интернет и мобильная связь. После этого в нескольких регионах подключение к интернету восстановили.