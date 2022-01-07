Токаев заявил, что на Алма-Аты напали 20 тысяч бандитов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

В нападении на Алма-Ату участвовали 20 тысяч бандитов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к нации в пятницу, 7 января.

"Помимо боевиков, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию или "фейки" и способные к манипуляциям настроениями людей, - подчеркнул Токаев. - Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт".

Специалисты пришли к выводу, что у террористов был четкий план атак на объекты инфраструктуры Казахстана, уточнил Токаев. По его словам, бандиты показали "слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость".

Напомним, что в той же речи казахский лидер отдал приказ открывать огонь на поражение по террористам, действующим в стране. Он подчеркнул, что будут уничтожены все, кто откажется сложить оружие.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что напавшие на Казахстан бандиты действовали профессионально. В частности, они многократно пытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении, устанавливали баррикады и блокпосты. Кроме того, среди них были снайперы, отметил Абаев.