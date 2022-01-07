Лукашенко назвал беспорядки в Казахстане попыткой «утопить Россию в крови» Фото: Александр Лукашенко/Вконтакте

Беспорядки в Казахстане связаны с попыткой дестабилизировать ситуацию вокруг России и «утопить ее в крови», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Казахстан – это попытка атаковать постсоветские государства по периметру России. Им нужно утопить в крови Россию. Еще раз повторяю: если рухнет Россия, то мы даже не заметим, где мы окажемся. Через нас просто перешагнут», – сказал политик во время посещения храма в Минске.

Лукашенко назвал Россию «центром нашей цивилизации и православия» и призвал сохранить территории, находящиеся в ее составе. По мнению президента Белоруссии, протесты в Казахстане возникли в результате иностранного вмешательства. Он заявил, что это дело рук «иностранных бандюг», и теперь предстоит выяснить, кто за ними стоит.

Как писал сайт kp.ru, ранее Совет Организации Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

В тот же день на территорию государства прибыли первые подразделения российских миротворцев. Они уже приступили к выполнению поставленных задач. Доставка подразделений Воздушно-десантных войск осуществлялась самолетами военно-транспортной авиации.