Видео сноса памятника Назарбаеву в казахском Талдыкоргане появилось в сети Фото: кадр из видео

Очевидцы опубликовали в сети видео сноса памятника бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Скульптура снесли в городе Талдыкорган в среду, 5 января.

На кадрах можно увидеть, как привязанный к грузовику памятник падает, как только автомобиль трогается с места. После этого к скульптуре подбегают протестующие и начинают наносить по ней удары дубинками и ногами.

Как писал сайт kp.ru, президент Казахстана Касым-Жомат Токаев сообщил о намерении возглавить Совет безопасности страны, которым до этого руководил Нурсултан Назарбаев.

Ранее Совет Организации Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

В тот же день на территорию государства прибыли первые подразделения российских миротворцев. Они уже приступили к выполнению поставленных задач. Доставка подразделений Воздушно-десантных войск осуществлялась самолетами военно-транспортной авиации.