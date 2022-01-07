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В мире7 января 2022 14:14

Бандиты убили двух журналистов в Гаити

Третьему удалось сбежать
Абдулла ШАКИРОВ
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Бандиты убили двух журналистов в Гаити

Бандиты убили двух журналистов в Гаити

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Гаити члены местной банды убили двух журналистов. Инцидент произошел на окраине столицы страны – Порт-о-Пренса.

Один из погибших работал на радиостанции Radio Ecoute FM. Третьему из журналистов удалось сбежать от бандитов, пишет Agence France-Presse.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе в ходе церемонии празднования 218-летия национальной независимости Гаити было совершено покушение на премьер-министра Ариэля Анри. Во время перестрелки погиб один человек.

Напомним, 7 июля 2021 был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Он был застрелен в своей резиденции в Порт-о-Пренсе, на которую напали вооруженные автоматами люди, говорившие на испанском и английском языках. Сообщалось, что в Моиза стреляли из оружия калибром 5,56 и 9 миллиметров, в него попало 12 пуль. В результате нападения пострадала и жена президента Мартин Моиз, она получила ранения.