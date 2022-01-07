Минобороны РФ заявило, что миротворцы ОДКБ не привлекаются к боевым мероприятиям в Казахстане

Миротворцы из числа сил Организации договора о коллективной безопасности приступили к выполнению задач в Казахстане Фото: REUTERS

Миротворцы из числа сил Организации договора о коллективной безопасности приступили к выполнению задач в Казахстане. Как заявили в Министерстве обороны России, военнослужащие ОДКБ не участвуют в боевых мероприятиях силовых органов республики.

«Подразделения миротворческого контингента выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры. По договоренности с казахстанской стороной военнослужащие коллективных миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране», – сообщается на сайте Минобороны РФ.

Как писал сайт kp.ru, ранее Совет Организации Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

В тот же день на территорию государства прибыли первые подразделения российских миротворцев. Они уже приступили к выполнению поставленных задач. Доставка подразделений Воздушно-десантных войск осуществлялась самолетами военно-транспортной авиации.