Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика7 января 2022 16:53

Минобороны РФ заявило, что миротворцы ОДКБ не привлекаются к боевым мероприятиям в Казахстане

Подразделения миротворческого контингента аэродромы и ключевые объекты социальной инфраструктуры, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Миротворцы из числа сил Организации договора о коллективной безопасности приступили к выполнению задач в Казахстане

Миротворцы из числа сил Организации договора о коллективной безопасности приступили к выполнению задач в Казахстане

Фото: REUTERS

Миротворцы из числа сил Организации договора о коллективной безопасности приступили к выполнению задач в Казахстане. Как заявили в Министерстве обороны России, военнослужащие ОДКБ не участвуют в боевых мероприятиях силовых органов республики.

«Подразделения миротворческого контингента выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры. По договоренности с казахстанской стороной военнослужащие коллективных миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране», – сообщается на сайте Минобороны РФ.

Как писал сайт kp.ru, ранее Совет Организации Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

В тот же день на территорию государства прибыли первые подразделения российских миротворцев. Они уже приступили к выполнению поставленных задач. Доставка подразделений Воздушно-десантных войск осуществлялась самолетами военно-транспортной авиации.