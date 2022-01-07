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В мире7 января 2022 18:23

Лукашенко провел телефонный разговор с Назарбаевым

Политики обсудили беспорядки в Казахстане
Абдулла ШАКИРОВ
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Лукашенко провел телефонный разговор с Назарбаевым

Лукашенко провел телефонный разговор с Назарбаевым

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Как передает агентство «БелТА», политики подробно обсудили ситуацию с протестами и беспорядками в Казахстане.

Напомним, накануне Лукашенко обратился к участникам беспорядков в Казахстане, призвав протестующих к переговорам с президентом республики Касым-Жомарт Токаевым. Он отметил, что «перевернуть страну» обойдется дорого, поскольку потом ее придется восстанавливать.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 7 января, белорусский лидер прокомментировал протесты в Казахстане, назвав их попыткой дестабилизировать ситуацию вокруг России и «утопить ее в крови». По мнению Лукашенко, протесты в республике возникли в результате иностранного вмешательства. Он заявил, что это дело рук «иностранных бандюг», и теперь предстоит выяснить, кто за ними стоит.