США подготовили новый пакет военной помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Соединенных Штатов подготовило новый пакет военной помощи Украине, рассказал источник в Белом доме.

«Администрация Байдена подготовила новый пакет военной помощи для Украины в дополнение к военной помощи, которая уже поступает в Киев, – передает сообщение телеканал NBC News.

Напомним, в начале декабря 2021 пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США на данный момент нет решений относительно военной помощи Украине. Ранее Киев уже получил от Вашингтона пакет военной помощи на 60 миллионов долларов, который включает оружие и боеприпасы, но о новых поставках речи пока не идет, отметил он.

Как писал сайт kp.ru, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не исключал, что Соединенные Штаты могут направить Украине дополнительную военную помощь.