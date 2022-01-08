Daily Telegraph: НАТО на переговорах по безопасности готова обсуждать отвод своих войск от границ России

НАТО на переговорах по безопасности готова обсуждать отвод своих войск от границ России Фото: Shutterstock

В ходе переговоров с Москвой по гарантиям безопасности, которые запланированы на 10 января, НАТО может согласиться отвести свои войска подальше от границ с Россией. Североатлантический альянс готов пойти на такой шаг в случае снижения напряженности на российско-украинской границе. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Однако, по данным издания, на этих переговорах представители НАТО откажутся обещать не расширяться на восток, поскольку основные принципы альянса подразумевают возможность присоединения к военному блоку любых стран которые стремятся к членству в Альянсе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готовится к «агрессии России» против Украины в случае провала переговоров по предложенным Москвой гарантиям безопасности.

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