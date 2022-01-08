МВД Казахстана сообщило о задержании четырех тысяч террористов

В Казахстане продолжается антитеррористическая спецоперация Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что на территории страны было задержано около четырех тысяч террористов, причем самое большое число задержаний произведено в Алма-Ате, где пресечена деятельность свыше сотни «деструктивных элементов». Как подчеркнули в МВД, некоторым из задержанных грозит пожизненное заключение.

Кроме того, сообщается, что антитеррористическая спецоперация в республике продолжается, общественный порядок в городах обеспечивает патрульная полиция. К ночи субботы, 8 января, удалось взять под контроль все здания государственных органов.

По данным пресс-службы МВД, на пульт дежурных по телефону «102» в среднем в сутки поступает более 1200 звонков.

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые акции протеста в Казахстане продолжаются с 2 января, а накануне президент страны Касым-Жомарт Токаев отдал приказ стрелять на поражение по террористам, действующим на территории государства. По словам Токаева, речь идет о вооруженных бандитах, причем не только местных, но и иностранцах. Их нужно уничтожать, и никаких переговоров с преступниками быть не может.

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Заявление Токаева о «заговоре силовиков» все расставило по местам. Но Алма-Ата остается без телевидения и продуктов, люди начинают паниковать, передает спецкор kp.ru Владимир Ворсобин (подробности).

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