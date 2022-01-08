Пушков напомнил госсекретарю США о гарантиях нерасширения НАТО на восток

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о расширении НАТО на восток, усомнился в том, что глава американского внешнеполитического достаточно знает историю.

Дело в том, что Блинкен ранее заявил, что Северный альянс никогда не обещал не расширяться, а также что продвижение военного блока к российским границам никоим образом не угрожает нашей стране, назвав подобные утверждения «ложными».

«Блинкен плохо знает историю. Перед объединением Германии, что тогда было для США и их президента Буша-старшего высшим приоритетом, предшественник Блинкена, госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил Горбачеву и Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии США были готовы дать обязательство, что НАТО «ни на дюйм не продвинется на восток», - написал Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор также отметил, что Михаил Горбачев допустил «стратегический просчет», не обязав американцев и немцев зафиксировать это на бумаге, именно поэтому Москва «сейчас требует юридически обязывающих и зафиксированных гарантий», поскольку «слова прежних западных лидеров мало чего стоят», а «новые предпочитают о них не вспоминать».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале декабря прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Москва и партнеры нашей страны будут настаивать на недопустимости расширения НАТО на восток. Глава государства также напомнил свои слова о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности со стороны западных стран. Кроме того, он отметил, в этот раз потребуются правовые и юридические гарантии, поскольку устные обязательства Запада не были соблюдены.