Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика8 января 2022 2:00

Пушков напомнил госсекретарю США о гарантиях нерасширения НАТО на восток

Российский сенатор отметил, что «Блинкен плохо знает историю»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Комментарии (35)Комментарии (35)(35)
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о расширении НАТО на восток, усомнился в том, что глава американского внешнеполитического достаточно знает историю.

Дело в том, что Блинкен ранее заявил, что Северный альянс никогда не обещал не расширяться, а также что продвижение военного блока к российским границам никоим образом не угрожает нашей стране, назвав подобные утверждения «ложными».

«Блинкен плохо знает историю. Перед объединением Германии, что тогда было для США и их президента Буша-старшего высшим приоритетом, предшественник Блинкена, госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил Горбачеву и Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии США были готовы дать обязательство, что НАТО «ни на дюйм не продвинется на восток», - написал Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор также отметил, что Михаил Горбачев допустил «стратегический просчет», не обязав американцев и немцев зафиксировать это на бумаге, именно поэтому Москва «сейчас требует юридически обязывающих и зафиксированных гарантий», поскольку «слова прежних западных лидеров мало чего стоят», а «новые предпочитают о них не вспоминать».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале декабря прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Москва и партнеры нашей страны будут настаивать на недопустимости расширения НАТО на восток. Глава государства также напомнил свои слова о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности со стороны западных стран. Кроме того, он отметил, в этот раз потребуются правовые и юридические гарантии, поскольку устные обязательства Запада не были соблюдены.