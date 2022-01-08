Новые бригады российских десантников прибыли в Казахстан в составе миротворцев ОДКБ

Российские миротворцы прибывают в Казахстан
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Продолжается переброска подразделений Ульяновского соединения ВДВ и 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ в Казахстан в составе миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом kp.ru сообщили в пресс-службе Минобороны России в субботу, 8 января 2022 года.
Новые бригады десантников прибыли на самолетах военно-транспортной авиации из Московской и Ульяновской областях на аэродромы "Житыген" и "Алматы". Вместе с ними была направлена штатная техника и вооружение.
В задачи миротворческой миссии входят стабилизация и нормализация обстановки в стране. В частности, миротворцы будут охранять важные государственные и военные объекты и содействовать казахским силам правопорядка в возвращения ситуации в правовое поле.
Как ранее писал сайт kp.ru, днем ранее группа российских миротворцев в составе миссии ОДКБ приступила к выполнению задач на территории Казахстана.
В состав миротворческой миссии также вошли подразделения вооруженные силы Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.
Напомним, как заявили в Министерстве обороны России, военнослужащие ОДКБ не участвуют в боевых мероприятиях силовых органов республики.