Новые бригады российских десантников прибыли в Казахстан в составе миротворцев ОДКБ

Российские миротворцы прибывают в Казахстан Фото: Кадр видео

Продолжается переброска подразделений Ульяновского соединения ВДВ и 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ в Казахстан в составе миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом kp.ru сообщили в пресс-службе Минобороны России в субботу, 8 января 2022 года.

Новые бригады десантников прибыли на самолетах военно-транспортной авиации из Московской и Ульяновской областях на аэродромы "Житыген" и "Алматы". Вместе с ними была направлена штатная техника и вооружение.

В задачи миротворческой миссии входят стабилизация и нормализация обстановки в стране. В частности, миротворцы будут охранять важные государственные и военные объекты и содействовать казахским силам правопорядка в возвращения ситуации в правовое поле.

Как ранее писал сайт kp.ru, днем ранее группа российских миротворцев в составе миссии ОДКБ приступила к выполнению задач на территории Казахстана.

В состав миротворческой миссии также вошли подразделения вооруженные силы Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Напомним, как заявили в Министерстве обороны России, военнослужащие ОДКБ не участвуют в боевых мероприятиях силовых органов республики.