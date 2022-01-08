В Казахстане начато расследование против 180 сбытчиков сжиженного газа

Розничных сбытчиков сжиженного газа подозревают в ценовом сговоре Фото: REUTERS

Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана начало расследование в отношении 180 бизнесменов, занимающихся розничной реализацией сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предпринимателей подозревают в ценовом сговоре для установления и поддержания высоких цен на газ.

"Во всех регионах антимонопольные расследования инициированы по признакам сговора в части установления и поддержания цен на сжиженный нефтяной газ", - говорится в сообщении.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил доложить о предварительных итогах расследования в течение 20 дней.

Под следствие попало 85 предпринимателей в Мангистауской области, 14 - Карагандинской, по 22 – в Акмолинской и Атырауской.

Как ранее писал сайт kp.ru, Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование на предмет ценового сговора в сфере реализации сжиженного газа, а также заявил о необходимости качественной перезагрузки данной отрасли республики.

Напомним, с 1 января 2022 года цены на сжиженный газ в некоторых районах Казахстана выросли вдвое – с 60 до 120 тенге за литр. После того, как жители Актау вышли на улицу, владельцы АЗС Мангистауской области решили снизить стоимость СПГ до 85–90 тенге за литр, но местных жителей и такая цена не устроила. В дальнейшем мирные протесты переросли в массовые беспорядки.