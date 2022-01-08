Аналитик Лозовский заявил, что Запад хочет разрушить Украину

Украину желают разрушить из-за того, что она в сфере влияния России, считает Сергей Лозовский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные страны стремятся к разрушению Украины из-за того, что она находится в сфере влияния России, считает политический аналитик Сергей Лозовский. Соответствующее заявление он сделал в эфире YouTube-канала "Первый казацкий".

"Отношения с нашими западными заклятыми друзьями зиждутся на том, что веками в Украине видели ту или иную форму опасности, ввиду того, что Украина, так или иначе, в орбите России, которая является постоянным врагом для Запада – разрушить этот "Карфаген", поскольку без Украины Россия считается неполной", - подчеркнул Лозовский.

В качестве дополнительного аргумента он привел отказ принять Незалежную в состав НАТО и Евросоюза. Если бы Запад имел долгосрочные планы на Украину, то с ее бы приняли в эти объединения, уверен Лозовский.

Как ранее писал сайт kp.ru, на Украине считают, что акт провозглашения независимости страны противоречит желанию нынешних властей государства вступить в НАТО. Отмечается, что внеблоковый статус лежит в самой основе государственности Украины.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает старается стать членом НАТО, однако на ее пути в Североатлантический альянс выставлен "шлагбаум".