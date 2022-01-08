Общенациональный траур объявят в Казахстане в память о жертвах беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура по жертвам беспорядков на территории страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура", - написал Уали на своей странице в социальной сети Facebook.

Как ранее писал сайт kp.ru, Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким людей, которые погибли во время беспорядков в Казахстане. Об этом глава государства объявил в своем обращении к нации.

Напомним, число погибших в Казахстане за время беспорядков силовиков увеличилось до 18. По обнародованным в четверг 6 января данным МВД Казахстана, пострадали более 740 сотрудников силовых ведомств.