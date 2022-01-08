Путин поддержал идею Токаева провести онлайн-саммит ОДКБ в ближайшие дни

Владимир Путин поддержал идею проведения онлайн-саммита ОДКБ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поддержал предложение казахского лидера Касым-Жомарта Токаева о проведении онлайн-саммита участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран-членов ОДКБ", - говорится на сайте Кремля.

Российский лидер поддержал предложение провести саммит в режиме видеоконференции под председательством Армении.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян 6 января заявил, что Совет Организации Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

Миротворцы находятся на территории Казахстана по просьбе президента государства. Они не принимают участие в боевых операциях казахских силовиков. Об этом заявили в министерстве обороны России.