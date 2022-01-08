"Очень тяжело родного сына хоронить вперёд себя": отец погибшего гвардейца со слезами на глазах обратился к жителям Казахстана

Отец Мадияра Кайсарова призвал жителей Казахстана прекратить убивать друг друга Фото: Кадр видео

Похороны двоих гвардейцев, погибших во время беспорядков в Алма-Ате прошли в Казахстане в субботу, 8 января 2022 года. Мадияру Кайсарову было 20 лет, Айбату Аманову – 19. Об этом сообщает местный телеканал "Хабар 24".

От властей родители Мадияра узнали, что он погиб как герой, оттолкнув сослуживцев от направленного на них радикалами грузовика.

Отец Кайсарова на похоронах не мог сдержать слез. По его словам, сын проходил срочную службу и должен был вернуться домой через полгода. Уже понемногу планировали, как будут встречать из армии защитника отечества, кого пригласят. Но жизнь юноши оборвалась.

"Очень-очень тяжело родного сына хоронить вперёд себя, - рассказал журналистам отец Кайсарова. - Призываю Казахстан: народ, уже успокойтесь, угомонитесь! Теряем же детей своих, пацанов своих".

Напомним, число погибших в Казахстане за время беспорядков силовиков увеличилось до 18 человек. По обнародованным в четверг 6 января данным МВД Казахстана, пострадали более 740 сотрудников силовых ведомств.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура по жертвам беспорядков на территории страны.