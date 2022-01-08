МИД РФ: Россияне не пострадали в ходе беспорядков в Казахстане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граждан России нет среди пострадавших во время беспорядков в Казахстане. Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ.

«Угроз в адрес российских загранучреждений, а также российским гражданам, находящимся в соответствующих консульских округах, не поступало. Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации нет», – говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

В российском МИД сообщили, что сейчас обстановка в Казахстане постепенно нормализуется. Так, полностью возобновлено движение пассажирских поездов и стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем. Кроме того, полиция зачистила от протестующих в Алма-Ате административные здания и ликвидировала или задержала боевиков, отметили в министерстве.

Как заявили в ведомстве, для россиян 9 января 2022 с 17:00 до 18:00 по местному времени организуют вылеты из Алма-Аты в Иваново и Оренбург. Рейсы будут выполнены самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России.

Как писал сайт kp.ru, ранее Совет Организации Договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Миротворцы находятся на территории Казахстана по просьбе президента государства. Они не принимают участие в боевых операциях казахских силовиков, заявили в министерстве обороны России.