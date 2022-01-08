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Здоровье8 января 2022 14:31

Израиль разрешил въезд привитым «Спутником V» при наличии серологического теста на антитела

Для ностранцев, привитых российской вакциной, срок карантина будет сокращен
Абдулла ШАКИРОВ
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Израиль разрешил въезд привитым «Спутником V» при наличии серологического теста на антитела

Израиль разрешил въезд привитым «Спутником V» при наличии серологического теста на антитела

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иностранцы, вакцинированные российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V», могут въехать в Израиль при наличии положительного серологического теста на антитела, сообщает Министерство здравоохранения страны.

Как уточняется в правилах въезда в Израиль, опубликованных на сайте ведомства, вакцинированным признаются те туристы, кто привит препаратом, признанным Всемирной организацией здравоохранения. Привитыми также признаются и те, кто вакцинировался «Спутником V» и имеет при этом положительный результат серологического анализа, сданного в Израиле. В этих случаях иностранцы смогут пройти карантин в сокращенные сроки, уточнили в израильском Минздраве.

Как писал сайт kp.ru, с 15 ноября Израиль разрешил въезд в страну иностранных туристов, привитых вакциной «Спутник V». Допускаться будут иностранцы, привитые двумя компонентами вакцины «Спутник V» не ранее чем через 14 дней и не позднее полугода до прилета с момента второй прививки, а также вакцинированные бустерной дозой препарата, у которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации.