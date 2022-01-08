В США рассказали о реальном отношении Вашингтона к Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для властей Соединенных Штатов гораздо важнее сдерживать Россию, а не оказывать помощь Украине, заявляется в статье The Wall Street Journal.

Как отмечается в публикации, Вашингтон преследует цель сохранить безопасность на Западе. Вместе с тем, подчеркивают авторы статьи, президент США Джо Байден ради достижения этого может пойти на уступки России.

В публикации заявляется, что «позволить Владимиру Путину запугать НАТО и заставить отступить альянс из Восточной Европы» было бы худшим сценарием, чем «вторжение» РФ на Украину.

Как писал сайт kp.ru, в начале декабря прошлого года президент России заявил, что Москва и партнеры России будут настаивать на недопустимости расширения НАТО на восток. Глава государства также напомнил свои слова о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности со стороны западных стран. Кроме того, отметил он, в этот раз потребуются правовые и юридические гарантии, поскольку устные обязательства Запада не были соблюдены.

Напомним, Министерство обороны Украины получило гарантии военного ведомства США о поддержке в случае конфликта с Россией. Как сообщила пресс-служба украинского ведомства, ранее состоялся телефонный разговор министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина, в котором американская сторона предложила свою помощь.