Bloomberg: США могут ограничить импорт высокотехнологичной продукции в Россию

США могут ограничить импорт высокотехнологичной продукции в Россию в случае надуманной «российской агрессии» в отношении Украины Фото: REUTERS

В вашингтонской администрации продолжают обсуждать дополнительные «меры воздействия» на Москву в случае надуманной «российской агрессии» в отношении Украины. В частности, рассматривается вариант ограничений на поставки высокотехнологичной продукции в Россию, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

По данным собеседника издания, Соединенные Штаты могут ограничить ввоз в нашу страну микроэлектроники, которая сделана с применением американских технологий или программного обеспечения (ПО). Отмечается, что список «запрещенных» товаров может быть достаточно обширным: от авионики и инструментов – до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник из числа высокопоставленных чиновников администрации США сообщило, что в случае надуманной «российской агрессии» в отношении Украины американские власти могут ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начальник Генштаба: Информация в СМИ якобы о вторжении России на Украину – ложь

Валерий Герасимов рассказал о ядерной триаде России и заверил иностранных военных атташе, что оснащение армии исключает возможность нанесения ущерба безопасности нашей страны (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

«Вторгнитесь, ну пожалуйста»: Зачем Украина продолжает нагнетать панику

Те, кто нагнетают истерику в Киеве, сами ни в какую «агрессию» Москвы не верят (подробности).