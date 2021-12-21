Reuters: США могут ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию из-за ситуации с Украиной

Власти США рассматривают дополнительные меры против России Фото: REUTERS

В качестве дополнительных «мер воздействия» на Москву в случае надуманной «российской агрессии» в отношении Украины американские власти могут ограничить импорт смартфонов и автозапчастей в Россию, передает агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник из числа высокопоставленных чиновников администрации США.

По словам собеседников агентства, Вашингтон рассматривает возможность экспортных ограничений в дополнение к экономическим санкциям, которые администрация Байдена намерена ввести против России из-за ситуации с Украиной. Reuters отмечает, что такие ограничения могут оказать серьезное влияние на российских потребителей, производственные операции и занятость. Обсуждаться эти меры будут во вторник.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее агентство Bloomberg сообщило, что США и ЕС готовят план санкций против крупнейших российских банков и РФПИ на случай «нападения России на Украину». В частности, рассматриваются запрет на покупку долговых обязательств на вторичном рынке, а также ограничения по конвертации рублей в доллары, евро, фунты стерлингов и другие валюты. Предложение отключить нашу стану от платежной системы SWIFT пока не встретило поддержки.

Сообщалось, что несколько крупных стран Евросоюза, в том числе Франция и ФРГ, выступили против новых санкций в отношении России из-за слухов о возможном военном конфликте с Незалежной.

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Однако, как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».

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