В МВД Казахстана не подтвердили сообщения о боях под Алма-Атой Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел Казахстана не подтвердило поступавшие от очевидцев сообщения о боях в районе поселка Райымбек в пригороде Алма-Аты.

«В МВД Казахстана не подтвердили информацию о столкновениях в пригороде Алма-Аты — в районе поселка Райымбек», — говорится в сообщении агентства Sputnik Казахстан в своем Telegram.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в субботу, 8 января, местные жители рассказали, что в окрестностях города, вдоль трассы Алма-Ата – Бишкек, несколько часов длится перестрелка. Люди предполагали, что в ней, возможно, участвуют граждане Киргизии, которые пытаются прорваться домой.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура по жертвам трагических событий на территории страны. Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших. По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали более 740 сотрудников силовых ведомств, погибли 18 силовиков.