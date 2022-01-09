В МВД считают, что штампы о браке и детях в паспорте не нужны

Паспорт — это в первую очередь удостоверение личности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Необходимость ставить в паспорте штампы о браке или разводе, детях и других сведениях о владельце удостоверения личности гражданина России отпала с развитием электронного документооборота, такие отметки в паспорте больше просто не нужны, поскольку любой орган государственной власти или местного самоуправления может за секунды получить самую достоверную информацию о каждом россиянине.

«В условиях цифровой трансформации государственного управления, когда основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях», - пояснили агентству ТАСС в пресс-центре МВД.

Между тем, как писал сайт kp.ru, отсутствие в паспорте отметок о семейном положении может доставить немало проблем, в частности – при сделках с недвижимостью.

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Правительство сделало некоторые отметки в главном документе россиян необязательными. Не приведет ли это к каким-то неудобствам и не снизится ли статус семьи в обществе (подробности)?