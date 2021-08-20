«А как же штамп?!»: Стоит ли россиянам волноваться за пустой паспорт

Паспорт подтверждал семейный статус, наличие загранпаспорта, отношение к воинской обязанности и даже группу крови и резус-фактор. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НЕ ПРОСТО ДОКУМЕНТ

Паспорт – это в первую очередь удостоверение личности. Его главная задача — подтвердить, что перед вами стоит именно тот человек, кем он себя называет. Но исторически так сложилось, что в нашей паспорт всегда был не просто документом. По сути он стал для нас мини-биографией: подтверждал семейный статус, наличие загранпаспорта, отношение к воинской обязанности и даже группу крови и резус-фактор. Больше того, в разное время в паспорт гражданина СССР вносили информацию о судимости, о предыдущем гражданстве и социальном положении, сведения о местах работы и проведенном на них времени, данные об отсутствии или наличии права на нахождение в окрестностях режимных городов. Когда-то туда ставили даже разрешение на ношение радиостанции.

Разумеется, только отметки ни в паспорте СССР, ни постсоветской России было недостаточно. Отдельно выдавалось и свидетельство о браке или разводе, и свидетельство о рождении, и воинский билет, и другие документы. Но штамп был важен для самого обладателя паспорта, государственных органов, да и для окружающих. Почему же так произошло?

ВМЕСТО ТЫСЯЧИ БУМАГ

Потому что в условиях бумажного документооборота без отметок в паспорте было сложно упростить гражданину какие-то процедуры. Например, подтвердить факт отцовства или материнства, отношения к воинской обязанности. Или, наоборот, пресечь злоупотребление. Самый яркий пример — многоженство. Как понять, состоит человек в браке или нет? Допустим он женился в селе Старая Криуша Петропавловского района Воронежской области и никому не говорит об этом. Узнать это можно только заправив множество запросов, отвечать на которые будут месяцами. Так ведь надо знать куда отправлять — населенных пунктов в Союзе не перечесть. К тому же и право на подачу такого запроса еще нужно иметь. Вот и стал советский, а затем и российский паспорт не просто удостоверением личности, а подтверждением разных статусов гражданина, подтверждением наличия у человека определенных прав либо обязанностей.

Но в нашу жизнь пришел компьютер. С развитием электронного документооборота ситуация с подтверждением статуса человека (с тем же браком, судимостью, военной обязанностью и т.д.) кардинальным образом изменилась. Теперь любой орган государственной власти или местного самоуправления может за секунды получить самую достоверную информацию о любом гражданине.

КОМПЬЮТЕР ВСЁ ЗНАЕТ

Например, с октября 2018 года в России действует единый государственный реестр актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Там знают всё про всех: кто на ком женился, когда развелся. Из-за этой базы даже если вы женаты, но в паспорте об этом ни слова, ни один ЗАГС не зарегистрирует новый брак. Потому что просто паспорту уже никто не доверяет.

Точно такая же ситуация и со сделками с недвижимостью. Никогда с момента возникновения госрегистрации перехода прав на имущество для Росреестра паспорт не был, да и не мог быть подтверждением того, купили вы квадратные метры в браке или нет.

Простой пример: в 2015 году гражданин Сидоров, состоя в законном браке с гражданкой Сидоровой, купил трехкомнатную квартиру в Москве. В 2017 году гражданин Сидоров развелся со своей женой, затем потерял паспорт, получил новый без каких-либо отметок о ранее заключенном браке (ведь брака уже не было) и счастливо женился на гражданке Петровой, о чем с радостью поставил штамп в уже новеньком паспорте. В 2018 году гражданин Сидоров решил продать квартиру и подал в Росреестр. Очевидно, что его паспорт с новой отметкой никак не может подтвердить тот факт, что квартира приобретена в момент брака с первой женой. Покупатель квартиры в этом случае полагался на добросовестность гражданина Сидорова. Росреестр тоже на нее полагался. Потому что в таких случаях государство могло только под угрозой тюрьмы предупредить, что мошенничать нельзя. Но само никак не могло быстро и достоверно проверить чистые помыслы гражданина.

Описанную выше ситуацию изменила цифровизация. Теперь из ЕГР ЗАГС любой человек может получить справку о семейном положении, которая достоверно подтвердит, был ли гражданин в браке в любой конкретный момент времени, а чиновникам даже справка на нужна, они и так всё увидят на экране компьютера.

СВИДЕТЕЛЬСТВА НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

Так что постановление правительства, которое делает отметки о семейном положении, наличии детей, воинской обязанности добровольными никак не влияет на требования действующего законодательства. Всё равно останутся и свидетельства о браке и рождении, останется воинский билет. Да и мошенников больше не станет — базы данных стоят на страже наших интересов.

После 15 июля 2021 года гражданин, считающий, что штампы в паспорте ему нужны, может попросить их ставить. И никто ему не вправе это запретить. А если ему больше нравится чистый паспорт, то это тоже его дело. Мошенником от этого все равно не станет - государственные информационные системы стоят на страже.