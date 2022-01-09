Политолог Молчанов считает, что запуск «Северного потока — 2» будет выгоден для Украины

На Украине считают, что запуск «Северного потока — 2» будет выгоден для страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский политолог Кирилл Молчанов выразил мнение, что запуск «Северного потока — 2» будет выгоден для страны.

Он считает, что запуск газопровода вызовет снижение стоимости газа на бирже, поэтому это будет «финансово интересно» для Европы.

- Я скажу больше, это и Украине, украинскому «Нафтогазу» будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче-полторы долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности, для бизнеса, — сказал Молчанов в эфире телеканала «Наш».

До этого украинский экономист Юрий Атаманюк заявил, что все проблемы с транзитом газа в страны Евросоюза, которые могут грозить Незалежной из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», Киев создал себе сам.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил с критикой по поводу «наивной» позиции министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по газопроводу «Северный поток – 2». По мнению баварского премьера, внешняя политика нового федерального правительства ставит под угрозу энергетическую безопасность ФРГ. Он также возмутился и счел чрезмерно скептическим отношение главы немецкого Министерства иностранных дел к трубопроводу.