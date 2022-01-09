Юрист напомнил, что россияне могут сохранить часть дохода от взысканий по долгам с 2022 года

Россиянам напомнили о возможности сохранить часть дохода от взысканий по долгам с 2022 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что жители России могут защитить часть дохода от взысканий по задолженности с 2022 года.

Как пишет агентство «Прайм», россиянин должен обратиться в подразделение судебных приставов, которые занимаются взысканием его доходов, и подать заявление о сохранении его доходов в размере прожиточного минимума ежемесячно.

Это не касается тех, кто имеет долги по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью и возмещению ущерба, причиненного преступлением.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий списывать социальные выплаты за долги. В частности, закон запрещает банкам списывать единовременные соцвыплаты государства в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без получения дополнительного согласия россиянина отдельно по каждой выплате. Авторы закона поясняли, что речь идет о выплатах, инициированных президентом или кабинетом министров. Отметим, что закон был разработан по поручению российского лидера Владимира Путина.