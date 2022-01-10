Госдеп США: Шерман на встрече с Рябковым заявила, что страны должны сами выбирать альянсы

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на встрече с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым в Женеве заявила, что Вашингтон поддерживает принцип, по которому страны должны сами выбирать, в какие союзы вступать.

«Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои альянсы», - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса по итогам встречи.

Кроме того, Шерман сказала Рябкову, что в рамках диалога по стратегической стабильности «США обсудят ряд двусторонних вопросов с Россией, но не станут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров».

Ранее в госдепартаменте США заявили, что на переговорах в Женеве американская делегация намерена обсуждать с представителями Москвы только вопросы двусторонних отношений, а более широкие темы Вашингтон планирует оставить для многосторонних форматов. По словам представителя госдепа, в понедельник Штаты и Россия озвучат друг другу свои «предложения и лежащие в их основе обеспокоенности».

Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что Москва идет на переговоры с рабочим настроем.

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