Закон об уголовной ответственности за превышение скорости вступил в силу в России Фото: "КП" Архив

Закон о введении уголовного наказания за регулярное нарушение правил дорожного движения (ПДД) вступил в силу в России с понедельника, 10 января. Соответствующий документ был обнародован на официальном портале правовой информации.

Как говорится в законе, нарушителю будет грозить до трех лет тюремного заключения и штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей за превышение скорости более чем на 60 километров в час или многократный выезд на встречную полосу. Оказавшиеся за рулем лишенные права на управление транспортным средством лица могут получить до двух лет колонии.

Напомним, ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что по вине недобропорядочных водителей погибают или становятся инвалидами многие люди, отметив, что лихачей не останавливают штрафы.

Ранее в пресс-службе московского ГИБДД назвали самые частые нарушения ПДД водителями такси в 2021 году, среди них оказались управление в нетрезвом виде и отсутствие прав.