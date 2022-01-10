Стало известно время проведения внеочередного саммита ОДКБ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внеочередной саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который был созван по инициативе казахстанской стороны, состоится в понедельник, 10 января и начнется в 10.00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

«Сегодня в 13.00 часов по времени Нур-Султана (10.00 мск) президент Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванной по инициативе казахстанской стороны», - написал пресс-секретарь в Instagram, отметив, что прямая трансляция заседания будет на национальном телеканале «Хабар 24».

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главной темой разговора стала ситуация с беспорядками в Казахстане. Незадолго до этого главы государства главы России и Казахстана уже обсуждали эту проблему. Токаев сообщил Путину, что обстановка в стране «развивается в сторону стабилизации», а также поблагодарил за поддержку в рамках миротворческой миссии ОДКБ.