Подозреваемый в терроризме киргизский музыкант Викрам Рузахунов освобожден в Казахстане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подозреваемого в терроризме киргизского музыканта Викра Рузахунова освободили из-под стражи в Казахстане. Об этом в понедельник, 10 января, сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности Казахстана.

По данным СМИ, Рузахунова везут в Бишкек.

Напомним, ранее в эфире телеканала Qazaqstan было показано небольшое видео с допросом одного из задержанных в Алма-Ате граждан Киргизии, который заявил, что ему предложили принять участие в митингах в Казахстане за 200 долларов. По его словам, неизвестные оплатили ему перелет и размещение.

Друзья и родственники узнали нем известного джазового певца из Киргизии Викрама Рузуханова. Коллеги считают, что певец, далекий от политики, не мог участвовать в митингах за деньги.

Как писал сайт kp.ru, глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев призвал Казахстан освободить Викра Рузахунова. Республике была направлена нота и информация с доказательствами, указывающими на то, что музыкант не может быть связан с терроризмом.