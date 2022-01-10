Рогозин рассказал об обстановке на Байконуре

Космодром "Байконур" / Фото: пресс-служба Роскосмоса

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал об обстановке в казахском городе Байконур и на расположенном рядом космодроме. По его словам, никаких беспорядков не возникает.

"В городе Байконур и на космодроме сохраняется порядок и спокойствие", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт kp.ru, на Байконуре усилили охрану целого ряда стратегических объектов, в том числе аэропорта и стартовых комплексов. В частности, усилена охрана аэропорта "Крайний", стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и, монтажно-испытательных корпусов. По данным ведомства, работа структурных подразделений космического центра осуществляется в штатном режиме.

Напомним, Дмитрий Рогозин рассказал, что филиалы предприятий Роскосмоса, правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме.