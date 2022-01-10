Рябков заявил, что США хотят восстановить работу Совета Россия-НАТО на неприемлемых условиях

Сергей Рябков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон намерен вести работу Совета Россия–НАТО на условиях, которые неприемлемы для Москвы. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед встречей с делегацией США в Женеве.

«Они хотят восстановить деятельность Совета Россия–НАТО, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую «российскую агрессию» на Украине», - заявил замглавы внешнеполитического ведомства в интервью РИА Новости, отметив, что для Москвы это неприемлемо.

Как писал сайт kp.ru, ранее Рябков заявил, что Вашингтону сложно вести с Москвой диалог на двусторонней основе из-за того, что США мешают «глаза и уши» некоторых союзников по НАТО, которые отличаются особенной русофобией.

Напомним, ранее в Североатлантическом альянсе подтвердили, что переговоры с Москвой по гарантиям безопасности состоятся 12 января, а 10 января пройдет встреча по стратегической стабильности между представителями России и США. Российскую сторону на заседании представит межведомственная делегация Министерства иностранных дел и Минобороны.