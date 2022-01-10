Люди несут цветы к посольству Казахстана в Москве в день траура по жертвам беспорядков Фото: скриншот

Люди несут цветы к посольству Казахстана на Чистопрудном бульваре в Москве в понедельник, 10 января, в день общенационального траура по жертвам в массовых беспорядках, которые начались в республике 2 января.

Над зданием диппредставительства Казахстана приспущен национальный флаг в знак скорби по погибшем в результате беспорядков в республике.

Как передает ТАСС, на фоне напряженной ситуации в республике меры безопасности вокруг диппредставительства Казахстана по-прежнему усилены. С понедельника, 10 января, после новогодних праздников посольство возобновило работу в штатном режиме.

Напомним, согласно данным, которые были представлены днем ранее, 9 января, в результате беспорядков в Казахстане погибли 164 человека, больше всего жертв в Алма-Ате - 103. Сумма ущерба государству, по предварительным оценкам, составила примерно 212 миллионов долларов. Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура по жертвам беспорядков, выразив соболезнования родным и близким погибших