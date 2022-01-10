Песков заявил, что вопрос о постоянном размещении миротворцев в Байконуре не поднимался

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности постоянного размещения миротворцев миссии Организации Договора о коллективной безопасности в Байконуре.

По словам официального представителя Кремля, такой вопрос не поднимался.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал об обстановке в казахском городе Байконур и на расположенном рядом космодроме. По его словам, никаких беспорядков не возникает.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут находиться в Казахстане столько, сколько нужно. Такое заявление российский лидер сделал в понедельник, 10 января 2022 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал миссию миротворцев ОДКБ "в высшей степени эффективной и полезной".